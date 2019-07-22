Маурицио Сарри: Важно, чтобы Роналду чувствовал себя на поле свободно

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри после матча Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:3) на Национальном стадионе в Сингапуре высказался о форварде Криштиану Роналду.
«Криштиану – лучший игрок в этой команде, – приводит Bleacher Report слова итальянца. – Таким образом, нам надо организовать, чтобы десять других игроков хорошо защищались.
Он может играть на любой позиции. Он лучший, поэтому важно, чтобы он чувствовал себя на поле свободно.
Что касается Игуаина, то мне нравится его отношение. Он хорошо выглядит на тренировках».
Напомним, Игуаин и Роналду забили оба гола «Ювентуса» в ворота «шпор», которые вырвали победу в компенсированное время благодаря удару с центра поля форварда Гарри Кейна.
Следующий матч в рамках Международного кубка чемпионов «Ювентус» проведет 24 июля с «Интером» в Нанкине (Китай).
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