Карло Анчелотти: Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу Колумбиец может поиграть под руководством итальянца в третьем клубе.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что «адзурри» по-прежнему претендуют на полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, который также может перейти в «Атлетико».

«Я не в курсе сделки с «Атлетико», – cказал итальянец в интервью TV Luna. – Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу, игрока, которого я очень люблю. Я очень привязан к нему и очень высоко его оцениваю. Безусловно, он может улучшить нашу команду.

Ему не нужно заново утверждать себя, он отличный игрок. Хотя он не единственный игрок, по которому мы ведем переговоры. У нас на примете много игроков».

Ранее сообщалось о том, что 28-летний колумбиец близок к переходу в «Атлетико», который готов выкупить его трансфер у «Реала», тогда как «Наполи» может взять игрока только в аренду.

Напомним, Родригес играл у Анчелотти в «Реале» и «Баварии».