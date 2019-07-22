Карло Анчелотти: Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 июля 2019 10:06ФутболЛипкин Антон

Карло Анчелотти: Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу

Колумбиец может поиграть под руководством итальянца в третьем клубе.

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти заявил, что «адзурри» по-прежнему претендуют на полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса, который также может перейти в «Атлетико».

«Я не в курсе сделки с «Атлетико», – cказал итальянец в интервью TV Luna. – Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу, игрока, которого я очень люблю. Я очень привязан к нему и очень высоко его оцениваю. Безусловно, он может улучшить нашу команду.

Ему не нужно заново утверждать себя, он отличный игрок. Хотя он не единственный игрок, по которому мы ведем переговоры. У нас на примете много игроков».

Ранее сообщалось о том, что 28-летний колумбиец близок к переходу в «Атлетико», который готов выкупить его трансфер у «Реала», тогда как «Наполи» может взять игрока только в аренду.

Напомним, Родригес играл у Анчелотти в «Реале» и «Баварии».

07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
21/07 13:30Футбол
Дубинками – в каменный век. Куда ведет РПЛ погром на «Ростов Арене»Пока весь мир играется в модное приложение FaceApp, которое может состарить фотографию любого человека, наша премьер-лига решила вернуть всех нас на пару десятков лет в прошлое.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
21/07 22:45Футбол
Кевин Кураньи: «Динамо» играло в большинстве и должно было побеждатьПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились экс-игроки бело-голубых Кевин Кураньи и Йован Танасиевич.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
16/07 15:00Фигурное катание
Троллинг 99-го уровня. Как Лиза Туктамышева постебалась над всем миромНовостные ленты сегодня взорвала новость: Елизавета Туктамышева заявила, что не выступит на Олимпийских играх 2020 года.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
22/07 09:46Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыНескольких известных хоккеистов погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
21/07 22:30Футбол
Дмитрий Хохлов: Решать исход игры надо было еще в первом таймеГлавный тренер московского «Динамо» после домашнего поражения (0:1) от «Рубина» первым делом принес извинения болельщикам бело-голубых.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
21/07 23:00Футбол
Сергей Паршивлюк: Что помешало забить? Злой рокПосле матча «Динамо» – «Рубин» (0:1) своими впечатлениями поделились защитник и нападающий хозяев Сергей Паршивлюк и Кирилл Панченко.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
16/07 08:00Хоккей
Матч звезд в Москве – это вызов лиге: провалиться нельзяНовая тема для рубрики «Советский спор» – хорошо или плохо проводить Матч звезд в Москве. Автору этого текста идея нравится.
21/07 08:30Футбол
Плохой хороший «Спартак». Колонка Юрия ЦыбаневаТелеголоса в этот раз правду вещали, матч «Ростов» - «Спартак» в самом деле был вполне приятен для просмотра.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
20/07 11:00Бокс
«Ему удалили часть черепа». Российский боксер Максим Дадашев после боя в критическом состоянииАмериканские врачи делают все возможное, чтобы сохранить жизнь российскому спортсмену.
22/07 00:00Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
10/07 18:30Теннис
«Я назвала его вором, а он в ответ лишил меня гейма». Серена Уильямс – о финале US OpenСерена Уильямс опубликовала эссе, в котором рассказала свое видение скандального финала US Open-2018. Ни перед кем не извинилась. И продолжила считать себя жертвой. «Советский спорт» – о нашумевшей колонке спортсменки.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
Новости
10:14 Футбол Бранислав Иванович: Было видно, что бывшие игроки «Зенита» были сильнее мотивированы
10:06 Футбол Карло Анчелотти: Мы по-прежнему ведем переговоры по Хамесу
09:56 Футбол Юрий Семин: Игра Мурило? Пока все четыре центральных защитника в разных кондициях
09:49 Футбол Алексей Сутормин: У меня было два момента, которые нужно реализовывать
09:39 Футбол Маурицио Сарри: Важно, чтобы Роналду чувствовал себя на поле свободно
09:26 Футбол Магомед Оздоев: Всегда знаю, что Дзюба скинет, поэтому нахожусь рядом
09:21 Футбол Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом в истории Китая
09:07 Футбол Артем Дзюба: Очень важно вырывать такие матчи, потому что дальше – Лига чемпионов, будет еще тяжелее
08:59 Футбол Сергей Семак: Второй гол, конечно, нужно было забивать раньше
07:42 Футбол Сегодня «Краснодар» может узнать своего первого соперника в Лиге чемпионов
07:33 Футбол Сегодня пройдет жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором участвует «Спартак»
23:08 Футбол «Зенит» обыграл «Сочи»
23:07 Футбол Думбия может вернуться в Россию
22:53 Фехтование Российские шпажистки стали серебряными призерами чемпионата мира
22:39 Футбол Алексей Миранчук: Второй тайм матча с «Тамбовом» можно вычеркнуть из карьеры
22:33 Футбол Азмун отпраздновал гол в ворота «Сочи» жестом Дзюбы
22:26 Футбол Александр Григорян: Для нас даже хорошо, что мы играем с топами
22:15 Футбол Дмитрий Хохлов: Еще в первом тайме можно было решать исход игры
22:10 Футбол Франция и Ирландия вышли в плей-офф юношеского ЧЕ
22:07 Футбол Владислав Игнатьев: Играл на солнечной стороне, там было жарко вдвойне
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика