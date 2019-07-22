Юрий Дюпин: «Динамо» играло забросами, чем облегчало нам ситуацию - Советский спорт
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22 июля 2019 10:43ФутболЛипкин Антон

Юрий Дюпин: «Динамо» играло забросами, чем облегчало нам ситуацию

«Рубин» победил в Москве во втором туре премьер-лиги.

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин подвел итоги матча второго тура премьер-лиги с «Динамо» (1:0) в Москве.

«При такой атмосфере, наоборот, легче играть, – сказал 31-летний вратарь в интервью клубной пресс-службе. – При пустых трибунах не то, а тут такая атмосфера, ради которой дети мечтают стать профессиональными футболистами.

Во втором тайме «Динамо» играло в основном забросами. Я люблю играть на выходе, и мне это комфортно дается, поэтому они облегчали нам ситуацию. Хотя пацаны бежали, перекрывали других игроков – напряжение все равно присутствовало. Но если бы «Динамо» играло через короткий пас в середине поля, нам было бы сложнее».

Напомним, «Рубин» вырвал победу благодаря голу форварда Беки Микелтадзе в компенсированное ко второму тайму время.

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