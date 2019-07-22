Защитник «Рубина» Олег Данченко: Эмоций почти нет, все силы отдали

Защитник «Рубина» Олег Данченко рассказал о том, что чувствует после победы над «Динамо» (1:0) в матче второго тура премьер-лиги в Москве.
«Эмоций почти нет, – сказал 24-летний украинец в интервью клубной пресс-службе. – Думаю, все отдали сегодня все свои силы, бились до последнего. Молодцы, что забили в конце, и, думаю, заслуженно выиграли этот матч.
Мы провели две хорошие игры. Сейчас чуть отдохнем и переключимся на «Ахмат».
Напомним, в первом туре «Рубин» также в Москве сыграл вничью с «Локомотивом» (1:1).
«Рубин» набрал четыре очка и занимает шестое место в турнирной таблице. В третьем туре 29 июля команда сыграет дома с «Ахматом».
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