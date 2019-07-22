Мане не сыграет за «Ливерпуль» в Суперкубке Англии

Полузащитник «Ливерпуля» Садьо Мане пропустит матча за Суперкубок Англии с «Манчестер Сити» и вернется в расположение команды 5 августа.
27-летний сенегалец выступал за национальную команду на Кубке Африки, где «львы Теранги» проиграли в пятницу в финале Алжиру (0:1). На турнире в Египте Мане забил три гола и сделал одну результативную передачу в шести матчах.
«Он в хорошей форме, – приводит слова главного тренера «красных» Юргена Клоппа официальный сайт клуба. – Очевидно, что у них будет чествование в Сенегале. И я рад этому: это говорит о том, что второе место там расценивается как успех, что здорово.
Пока он на каникулах, правда, не самых продолжительных. Он вернется 5 августа, на следующий день после матча с «Манчестер Сити». Значит, его отпуск продлится две недели. И у него будет четыре-пять дней на подготовку к «Норвичу» и десять дней – к «Челси».
Напомним, «Ливерпуль» откроет сезон 4 августа матчем с «Манчестер Сити» на стадионе «Уэмбли». Через пять дней «красные» сыграют в первом туре премьер-лиги с «Норвичем», а 14 августа – с «Челси» за Суперкубок УЕФА.
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