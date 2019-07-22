Хуан Мата: Погба счастлив в «Манчестер Юнайтед»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался о положении своего партнера – полузащитника Поля Погба.
По слухам, чемпион мира уже договорился о трансфере в мадридский «Реал» и ждет, когда «сливочные» согласуют его уход с руководством «красных дьяволов».
«Погба – хороший парень и фантастический игрок. Он всегда на позитиве и заряжает команду отличным настроением. Думаю, он счастлив в «Юнайтед».
С другой стороны, я не могу говорить за другого человека. Разумеется, как его товарищ, я хотел бы, чтобы он остался в команде. Это очень важный футболист для нас», – цитирует Мату Daily Mail.
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