Хуан Мата: Погба счастлив в «Манчестер Юнайтед» Ранее французский футболист заявил о желании сменить клубную прописку.

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата высказался о положении своего партнера – полузащитника Поля Погба.

По слухам, чемпион мира уже договорился о трансфере в мадридский «Реал» и ждет, когда «сливочные» согласуют его уход с руководством «красных дьяволов».

«Погба – хороший парень и фантастический игрок. Он всегда на позитиве и заряжает команду отличным настроением. Думаю, он счастлив в «Юнайтед».

С другой стороны, я не могу говорить за другого человека. Разумеется, как его товарищ, я хотел бы, чтобы он остался в команде. Это очень важный футболист для нас», – цитирует Мату Daily Mail.