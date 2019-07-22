Сарри: До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил о скором приходе новых футболистов. При этом специалист не стал исключать несколько продаж.
«До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений. При этом руководству придется поработать над продажей трех футболистов», – цитирует специалиста Goal.com.
По слухам, в ближайшее время «Ювентус» продаст аргентинца Гонсало Игуаина, а также колумбийца Хуана Куадрадо.
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