Сарри: До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений - Советский спорт
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22 июля 2019 13:10ФутболГичунцев Артур

Сарри: До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений

Ранее чемпион Италии подписал Маттейса де Лигта, Аарона Рэмзи и Адриена Рабьо.

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри сообщил о скором приходе новых футболистов. При этом специалист не стал исключать несколько продаж.

«До закрытия трансферного окна «Ювентус» должен сделать еще несколько приобретений. При этом руководству придется поработать над продажей трех футболистов», – цитирует специалиста Goal.com.

По слухам, в ближайшее время «Ювентус» продаст аргентинца Гонсало Игуаина, а также колумбийца Хуана Куадрадо.

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