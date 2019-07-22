«Краснодар» сыграет в Лиге чемпионов с «Порту» Зе Луиша «Быки» узнали своего первого соперника по Лиге чемпионов.

«Порту» стал соперником «Краснодара» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В понедельник в Ньоне (Швейцария) прошла жеребьевка, которую провел директор организации соревнований УЕФА Джорджио Маркетти. «Краснодар» попал в корзину несеяных и получил в соперники вице-чемпиона Португалии, у которого был наивысший рейтинг среди сеяных команд.

Первый матч пройдет 6 или 7 августа на стадионе «Краснодар», ответный – 13 августа на стадионе «Драгау» в Порту.

Напомним, в нынешнее межсезонье новичком «Порту» стал бывший форвард «Спартака» Зе Луиш.

Отметим, что «Порту» неизменно выступает в Лиге чемпионов с 2011 года. За эти восемь сезонов «драконы» пять раз выходили из группы и дважды играли в ¼ финала (2015, 2019).

Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов победителю пары нужно будет пройти еще раунд плей-офф.