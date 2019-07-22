Маурицио Сарри: Когда вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о том, как отреагировал на появление ребенка на поле в матче Международного кубка чемпионов с «Тоттенхэмом» (2:3) на Национальном стадионе в Сингапуре.
«Я увидел этого парня посреди поля и понял, что он хочет сфотографироваться с Роналду, – приводит слова итальянца «Газета.Ru» со ссылкой на The Sun. – Я боялся, что его заберут, поэтому дал ему знак подойти ко мне... Когда я вижу ребенка на поле, для меня это не вторжение – это радость».
Напомним, во втором тайме на поле выбежал мальчик, который остался незамеченным стюардами. Он направился к скамейке запасных «Ювентуса», где находился к тому времени замененный форвард Криштиану Роналду. Португалец тепло принял ребенка, сфотографировался и предложил досмотреть игру рядом с ним.
Напомним, перед своей заменой Роналду вывел «Ювентус» вперед, однако после этого чемпионы Италии пропустили два гола, в том числе с центра поля от Гарри Кейна в компенсированное время.
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