Полузащитник «Фулхэма» близок к переходу в «Тоттенхэм» за 20 млн фунтов - Советский спорт
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22 июля 2019 14:48ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Фулхэма» близок к переходу в «Тоттенхэм» за 20 млн фунтов

Об этом сообщает The Telegraph.

Хавбек «Фулхэма» Райан Сессеньон продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Согласно источнику, за его переход лондонский клуб заплатит 20 млн фунтов. Также «шпоры» выплатят дополнительный бонус, если игрок проявит себя в новой команде.

Отмечается, что ради трансфера в «Тоттенхэм» футболист отказался от предложения «МЮ». Он считает, что в стане «шпор» у него будет большой игровой практики.

В минувшем сезоне АПЛ Сессеньон отыграл 35 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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