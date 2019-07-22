Полузащитник «Фулхэма» близок к переходу в «Тоттенхэм» за 20 млн фунтов Об этом сообщает The Telegraph.

Хавбек «Фулхэма» Райан Сессеньон продолжит карьеру в «Тоттенхэме».

Согласно источнику, за его переход лондонский клуб заплатит 20 млн фунтов. Также «шпоры» выплатят дополнительный бонус, если игрок проявит себя в новой команде.

Отмечается, что ради трансфера в «Тоттенхэм» футболист отказался от предложения «МЮ». Он считает, что в стане «шпор» у него будет большой игровой практики.

В минувшем сезоне АПЛ Сессеньон отыграл 35 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.