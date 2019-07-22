Игорь Шалимов: «Краснодару» с жребием точно не повезло - Советский спорт
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22 июля 2019 14:58ФутболГичунцев Артур

Игорь Шалимов: «Краснодару» с жребием точно не повезло

В минувшем сезоне «драконы» заняли 2-е место в таблице национального первенства.

Бывший наставник «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Напомним, по ее итогам «быки» проведут два матча против «Порту».

«Если я скажу, что шансов нет, то это будет неправильно, шансы есть всегда. Но данный жребий – это худшее, что могло попасться, потому что «Порту» – самая сильная команда из тех, которые были в жеребьевке.

«Краснодар» отойдет от своего атакующего стиля, если это заставит сделать «Порту». Но если португальцы дадут слабинку, дадут «Краснодару» завладеть инициативой, то команда Мусаева будет играть в свой футбол, если не будет такой возможности, то краснодарцы будут обороняться большую часть времени.

Непонятно, в каком состоянии будет «Порту». «Краснодару» с жребием точно не повезло. Понятно, что фаворит в этой паре – «Порту», но надо выходить и играть, потому что это Лига чемпионов. Шансов, может, было бы и больше с другой командой, но так сложилось, надо играть», – цитирует специалиста Sport24.ru.

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