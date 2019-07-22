«Спартак» поспорит с четвертой командой Швейцарии за плей-офф Лиги Европы

Московский «Спартак» узнал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы.
Им стал швейцарский клуб «Тун», занявший 4-е место в национальном первенстве по итогам прошлого сезона. Об этом стало известно в результате жеребьевки, которая прошла в Ньоне.
Первые матчи пройдут 8 августа. Ответные – 15-го числа. Победители получат право выступить в раунде плей-офф Лиги Европы.
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