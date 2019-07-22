«Спартак» проведет первый матч против «Туна» в Швейцарии

Сегодня, 22 июля, московский «Спартак» узнал соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Им стал швейцарский клуб «Тун».
Отмечается, что первая игра команд состоится 8 августа на домашней арене «Туна», а ответный поединок – в Москве 15 августа.
Победитель этого противостояния получит право выступить в плей-офф Лиги Европы.
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