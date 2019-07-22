Полузащитник «Легии» перебрался в «Урал» (фото) - Советский спорт
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22 июля 2019 16:32ФутболГичунцев Артур

Полузащитник «Легии» перебрался в «Урал» (фото)

Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Хавбек «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России.

Сегодня, 22 июля, он подписал контракт с «Уралом» и будет выступать за новую команду под номером 18.

Отмечается, что завтра, 23 июля, новичок присоединится к команде Дмитрия Парфенова.

Кухарчик выступал за «Легию» с 2009 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист отыграл 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.

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