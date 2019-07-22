Полузащитник «Легии» перебрался в «Урал» (фото)

Хавбек «Легии» Михал Кухарчик продолжит карьеру в чемпионате России.
Сегодня, 22 июля, он подписал контракт с «Уралом» и будет выступать за новую команду под номером 18.
Отмечается, что завтра, 23 июля, новичок присоединится к команде Дмитрия Парфенова.
Кухарчик выступал за «Легию» с 2009 года. В минувшем сезоне 28-летний футболист отыграл 38 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 голевых передач.
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