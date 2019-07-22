Ханни подписал контракт с катарским клубом

Хавбек московского «Спартака» Софьян Ханни стал игроком катарского клуба «Аль-Гарафа».
Отмечается, что новичок команды будет представлен болельщикам сегодня вечером. О других деталях сделки не уточняется.
28-летний Ханни перебрался в «Спартак» 31 января. Сумма сделки составила 8 млн евро.
За это время он провел в составе красно-белых 38 матчей, забил 6 голов и отдал 8 голевых передач. Его контракт с российским клубом был в силе до 2021 года.
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