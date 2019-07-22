Андрей Червиченко: У «Порту» огромный опыт в ЛЧ. Хуже вряд ли можно было что-то представить - Советский спорт
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22 июля 2019 17:41ФутболГичунцев Артур

Андрей Червиченко: У «Порту» огромный опыт в ЛЧ. Хуже вряд ли можно было что-то представить

В минувшем сезоне «драконы» заняли второе место в таблице чемпионата страны.

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко оценил шансы «Краснодара» на победу в матчах с «Порту», которые пройдут в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Все может быть, но если мы говорим об объективности, то нет. У «Порту» огромный опыт и трофеи Лиги чемпионов, Лиги Европы, Суперкубок УЕФА, которые стоят на полке. Хуже, наверное, вряд ли можно было что-то себе представить», – цитирует Червиченко News.ru.

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