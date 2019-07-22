Руслан Нигматуллин: «Тун» – не худший и не лучший вариант для «Спартака» В минувшем сезоне клуб занял 4-е место в национальном первенстве.

Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался об уровне швейцарского «Туна», с которым красно-белые проведут два матча за выход в плей-офф Лиги Европы.

«Не худший и не лучший вариант. «Спартак» – уважающая себя команда, имеющая в своем составе футболистов гораздо более квалифицированных, чем у «Туна».

Понятно, что в истории красно-белых куча моментов, когда они проигрывали, являясь фаворитами, но «Спартаку» необходимо играть в основной части еврокубков. Это нужно Кононову для укрепления своих позиций, это и болельщики клуба оценят, и руководство. Впереди еще много работы в Европе. «Тун» – первый шаг, это далеко не гранд», – цитирует Нигматуллина Sport24.ru.