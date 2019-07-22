Гендиректор «Спартака»: «Тун» – сильный соперник, будем серьезно готовиться - Советский спорт
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22 июля 2019 18:16ФутболГичунцев Артур

Гендиректор «Спартака»: «Тун» – сильный соперник, будем серьезно готовиться

В минувшем сезоне швейцарский клуб занял 4-е место в национальном первенстве.

Генеральный директор московского «Спартака» Томас Цорн прокомментировал результаты третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой красно-белым предстоит провести два матча с «Туном».

«На этом уровне слабых команд не бывает. Несмотря на то, что это команда из швейцарской лиги, где есть два топ-клуба, а всем остальным тяжело играть против них, это сильный соперник. Будем серьезно готовиться и настраиваться на победу. Как и всегда.

Матчи с «Санкт-Галленом»? Каждый опыт, который был, учитывается. Из ошибок и поражений делаются выводы, они переносятся на следующие матчи», – цитирует функционера ТАСС.

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