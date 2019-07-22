Валерий Непомнящий: «Порту» «Краснодару» по зубам В минувшем сезоне «драконы» заняли второе место в таблице чемпионата страны.

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Непомнящий оценил шансы «Краснодара» на победу в матчах с «Порту», которые пройдут в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Это самый сложный из возможных соперников – еврокубковый боец с большим опытом. «Краснодару» придется непросто в этом противостоянии. Но я не сомневаюсь, что южане будут хорошо готовы к матчам, потому что соперник очень известный. «Порту» «Краснодару» по зубам», – цитирует специалиста «Евро-Футбол.Ру».

Первый матч между командами состоится 7 августа в Краснодаре. Ответный – 13-го числа в Португалии.