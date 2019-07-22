Егоров рассказал, когда РФС примет окончательное решение по наказанию для Левникова

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что в ближайшее время организация примет решение по работе Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».
«Да, мы получили письмо, сегодня оно пришло в Российский футбольный союз. Мы отдадим его экспертной комиссии, она проведет анализ и подготовит отчет, и тогда я дам ответ», – цитирует Егорова ТАСС.
«Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра», – говорится в заявлении «Ростова».
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