Егоров рассказал, когда РФС примет окончательное решение по наказанию для Левникова Ранее пресс-служба «Ростова» направила письмо в организацию с требованием отстранить арбитра за свою работу в матче со «Спартаком» (2:2).

Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров сообщил, что в ближайшее время организация примет решение по работе Кирилла Левникова в матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Спартак».

«Да, мы получили письмо, сегодня оно пришло в Российский футбольный союз. Мы отдадим его экспертной комиссии, она проведет анализ и подготовит отчет, и тогда я дам ответ», – цитирует Егорова ТАСС.

«Вышеупомянутый Левников допустил ряд ключевых ошибок, которые уже признали многие эксперты. Мы убеждены, что и вы усмотрели ошибки в действиях арбитра», – говорится в заявлении «Ростова».