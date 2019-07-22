Антуан Гризманн: Неймар – отличный игрок, но у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком Ранее сообщалось, что бразилец хочет вернуться на «Камп Ноу».

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своем отношении к возможному трансферу нападающего «ПСЖ» Неймара.

Отметим, что он покинул каталонский клуб в 2017 году за 222 млн евро.

«Неймар – отличный игрок. Он по-прежнему выступает на высоком уровне. В футболе возможно все, но у нас есть Дембеле, Коутиньо и Малком. Это важные игроки, и мы надеемся, что они помогут «Барселоне», – приводит слова Гризманна Mundo Derportivo.

По слухам, «Барселона» предложила за игрока 100 млн евро, а также двух футболистов на выбор. «ПСЖ» отказался от этой сделки, поскольку хочет продать нападающего в другой клуб.