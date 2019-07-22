Сын Тюрама стал игроком «Боруссии» Менхенгладбах (фото)

Французский форвард Маркус Тюрам продолжит карьеру в чемпионате Германии.
Сегодня, 22 июля, сын легендарного защитника Лилиана Тюрама покинул «Генгам» и подписал контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха, рассчитанный до 2023 года. О других деталях сделки не уточняется.
Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу «Лион», «Марсель», а также «Боруссия» Дортмунд.
В минувшем сезоне Тюрам провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.
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