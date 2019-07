Сын Тюрама стал игроком «Боруссии» Менхенгладбах (фото)

Французский форвард Маркус Тюрам продолжит карьеру в чемпионате Германии.

Сегодня, 22 июля, сын легендарного защитника Лилиана Тюрама покинул «Генгам» и подписал контракт с «Боруссией» из Менхенгладбаха, рассчитанный до 2023 года. О других деталях сделки не уточняется.

Ранее сообщалось, что за игрока ведут борьбу «Лион», «Марсель», а также «Боруссия» Дортмунд.

В минувшем сезоне Тюрам провел 38 матчей, забил 13 голов и отдал одну голевую передачу.

OFFICIAL: @MarcusThuram is a Foal! 🐎💚



The France U21 international joins from @EAGuingamp on a four-year deal ✍️#DieFohlen pic.twitter.com/ZUG4SM6XB3