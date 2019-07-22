Либералы внесли законопроект о продаже пива на стадионах

Члены фракции Либерально-демократической партии России Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев предоставили законопроект о розничной продаже пива на стадионах. Как сообщает «Интерфакс», вырученные деньги предлагается направлять на развитие детского и профессионального спорта.
Напомним, на российских стадионах действует запрет на продажу пива с 2005 года. Ради Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 было сделано исключение.
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