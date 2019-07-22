Либералы внесли законопроект о продаже пива на стадионах Пиво не продается уже 14 лет.

Члены фракции Либерально-демократической партии России Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев предоставили законопроект о розничной продаже пива на стадионах. Как сообщает «Интерфакс», вырученные деньги предлагается направлять на развитие детского и профессионального спорта.

Напомним, на российских стадионах действует запрет на продажу пива с 2005 года. Ради Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 было сделано исключение.