Либералы внесли законопроект о продаже пива на стадионах - Советский спорт
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22 июля 2019 19:26ФутболКоноплев Александр

Либералы внесли законопроект о продаже пива на стадионах

Пиво не продается уже 14 лет.

Члены фракции Либерально-демократической партии России Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев предоставили законопроект о розничной продаже пива на стадионах. Как сообщает «Интерфакс», вырученные деньги предлагается направлять на развитие детского и профессионального спорта.

Напомним, на российских стадионах действует запрет на продажу пива с 2005 года. Ради Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 было сделано исключение.

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