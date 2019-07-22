Класи не захотел переходить в российский клуб - Советский спорт
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22 июля 2019 20:32Футбол

Класи не захотел переходить в российский клуб

Футболист намерен вернуться домой.

Полузащитник «Саутгемптона» Йорди Класи перейдет в «АЗ». Футболист признался, что у него были предложения из России и Турции.

– Все вокруг говорили, что я должен выбрать Россию или Турцию, но я намерен вернуться в Голландию. Это лучший вариант для меня и моей семьи, – приводит слова 28-летнего футболиста FC Update.

На счету Класи 17 матчей за сборную Голландии. Он – бронзовый призер чемпионата мира-2014.

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