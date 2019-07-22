Месси сыграл футбол с 11-летним парнем

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси находится на отдыхе на Антигуа. Будучи на пляже, он согласился сыграть в футбол с 11-летним Маккензи О'Нилом. Легендарный аргентинец уделил молодому болельщику 45 минут.
«Сегодня сбылась мечта. Я сыграл в футбол с самим Месси. Мы мало общались, так как Лионель плохо говорит по-английски. Но я многому у него научился. Месси повел себя как настоящий отец», – написал О’Нил в своем инстаграме.
Сам О’Нил выступает на позиции вратаря.
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