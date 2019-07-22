Месси сыграл футбол с 11-летним парнем - Советский спорт
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22 июля 2019 20:54ФутболКоноплев Александр

Месси сыграл футбол с 11-летним парнем

Мальчик – голкипер в английской команде из города Фавершам.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси находится на отдыхе на Антигуа. Будучи на пляже, он согласился сыграть в футбол с 11-летним Маккензи О'Нилом. Легендарный аргентинец уделил молодому болельщику 45 минут.

«Сегодня сбылась мечта. Я сыграл в футбол с самим Месси. Мы мало общались, так как Лионель плохо говорит по-английски. Но я многому у него научился. Месси повел себя как настоящий отец», – написал О’Нил в своем инстаграме.

Сам О’Нил выступает на позиции вратаря.

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Today a dream came true. And we played football! #messi @leomessi

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