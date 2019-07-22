Валерий Газзаев: «Спартак» должен пройти «Тун»

Победитель Кубка УЕФА Валерий Газзаев оценил шансы московского «Спартака» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы. Москвичам достался швейцарский клуб.
– «Спартак» должен пройти «Тун», но как это будет – сложно сказать. «Тун» – не такой известный клуб в Европе, но они регулярно участвуют в еврокубках, поэтому их нельзя недооценивать и переоценить свои возможности. «Спартак» уже который год вылетает в квалификационных матчах, но надеемся, что на этот раз уровень игры будет более высокий и качественный. «Спартаку» и «Краснодару», которые играют в ранней стадии еврокубков, необходимо было форсировать подготовку и уже в отличном состоянии подходить к сезону, важно функционально, тактически и физически быть готовыми к таким матчам, но судя по первым матчам чемпионата России, готовность была не оптимальная, – приводит слова Газзаева ТАСС.
8 августа «Спартак» сыграет с «Туном» в гостях, а 15-го числа – в Москве.
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