«Арсенал» и «Нефтчи» рассудят албанцы - Советский спорт
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22 июля 2019 22:15ФутболКоноплев Александр

«Арсенал» и «Нефтчи» рассудят албанцы

Тулякам попался довольно либеральный арбитр.

34-летний арбитр Энеа Йорги из Албании назначен на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и «Нефтчи». Помогать ему будут идигер Чокай и Илир Тартарай.

Матч пройдет 25 июля на Центральном стадионе в Баку. Начало в 20.00.

На счету рефери более 200 официальных матчей. В среднем он удаляет футболиста в каждом третьем матче, а в каждом четвертом назначает пенальти. Йорги обслуживал три матча юношеской сборной России.

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