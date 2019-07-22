«Арсенал» и «Нефтчи» рассудят албанцы Тулякам попался довольно либеральный арбитр.

34-летний арбитр Энеа Йорги из Албании назначен на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и «Нефтчи». Помогать ему будут идигер Чокай и Илир Тартарай.

Матч пройдет 25 июля на Центральном стадионе в Баку. Начало в 20.00.

На счету рефери более 200 официальных матчей. В среднем он удаляет футболиста в каждом третьем матче, а в каждом четвертом назначает пенальти. Йорги обслуживал три матча юношеской сборной России.