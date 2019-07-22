«Арсенал» и «Нефтчи» рассудят албанцы

34-летний арбитр Энеа Йорги из Албании назначен на первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между тульским «Арсеналом» и «Нефтчи». Помогать ему будут идигер Чокай и Илир Тартарай.
Матч пройдет 25 июля на Центральном стадионе в Баку. Начало в 20.00.
На счету рефери более 200 официальных матчей. В среднем он удаляет футболиста в каждом третьем матче, а в каждом четвертом назначает пенальти. Йорги обслуживал три матча юношеской сборной России.
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