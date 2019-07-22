Источник: Икарди перейдет в «Наполи»

Форвард «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в «Наполи», утверждает Football Italia.
Аргентинца заинтересовали условия личного контракта. В ближайшее время он встретится с главным тренером неаполитанцев Карло Анчелотти.
В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер» и забил 17 голов. Его переговоры с клубом о продлении контракта ничем не завершились. Ранее сообщалось, что новый главный тренер миланцев Антонио Конте не заинтересован в футболисте.
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