Источник: Икарди перейдет в «Наполи» - Советский спорт
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22 июля 2019 22:20ФутболКоноплев Александр

Источник: Икарди перейдет в «Наполи»

Аргентинец остается в Италии.

Форвард «Интера» Мауро Икарди продолжит карьеру в «Наполи», утверждает Football Italia.

Аргентинца заинтересовали условия личного контракта. В ближайшее время он встретится с главным тренером неаполитанцев Карло Анчелотти.

В прошлом сезоне Икарди провел 37 матчей за «Интер» и забил 17 голов. Его переговоры с клубом о продлении контракта ничем не завершились. Ранее сообщалось, что новый главный тренер миланцев Антонио Конте не заинтересован в футболисте.

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