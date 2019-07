Ребров подписал новый контракт с «Ференцварошем»

Экс-полузащитник «Рубина» Сергей Ребров продлил соглашение с «Ференцварошем», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Стороны подписали трехлетний контракт.

Ребров возглавил клуб летом 2018 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Венгрии.

We are happy to announce that Sergei Rebrov has signed a new contract with FTC 💚 #ftc #fradi #ferencvaros #sergeirebrov pic.twitter.com/9311L3Lxlg