Ребров подписал новый контракт с «Ференцварошем» - Советский спорт
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22 июля 2019 22:53ФутболКоноплев Александр

Ребров подписал новый контракт с «Ференцварошем»

У специалиста на носу матчи Лиги чемпионов.

Экс-полузащитник «Рубина» Сергей Ребров продлил соглашение с «Ференцварошем», сообщает официальный сайт венгерского клуба.

Стороны подписали трехлетний контракт.

Ребров возглавил клуб летом 2018 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Венгрии.

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