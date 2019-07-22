Ребров подписал новый контракт с «Ференцварошем»

Экс-полузащитник «Рубина» Сергей Ребров продлил соглашение с «Ференцварошем», сообщает официальный сайт венгерского клуба.
Стороны подписали трехлетний контракт.
Ребров возглавил клуб летом 2018 года и в первом же сезоне привел его к победе в чемпионате Венгрии.
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