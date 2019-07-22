Роналду избежит суда по делу об изнасиловании

С нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду сняты подозрения в изнасиловании. Как сообщили в прокуратуре округа Кларк, собранных материалов недостаточно, чтобы доказать вину футболиста.
«Основываясь на рассмотренных материалах дела, представленных за время расследования, было установлено, что обвинения Криштиану Роналду в сексуальном насилии не могут быть доказаны. Таким образом, никаких обвинений и преследований не будет», – сообщили в прокуратуре.
Ранее американская модель Кэтрин Майорга сообщила, что известный форвард изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году. В 2010 году она получила от юристов Роналду 375 000 долларов за неразглашение информации.
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