Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»

Российский защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Подробности сделки не разглашаются.
Ятченко – воспитанник московского «Динамо». Ранее он играл за нальчикский «Спартак», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Енисей».
На его счету четыре мяча в 248 играх в российской премьер-лиге.
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