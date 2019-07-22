Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо» - Советский спорт
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22 июля 2019 23:59ФутболКоноплев Александр

Дмитрий Ятченко перешел в минское «Динамо»

Первый иностранный клуб в карьере.

Российский защитник Дмитрий Ятченко подписал контракт с минским «Динамо», сообщает официальный сайт клуба. Подробности сделки не разглашаются.

Ятченко – воспитанник московского «Динамо». Ранее он играл за нальчикский «Спартак», «Ахмат», «Крылья Советов» и «Енисей».

На его счету четыре мяча в 248 играх в российской премьер-лиге.

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