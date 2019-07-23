Тонни де Вильена: «Порту» недавно продал двух ведущих игроков - Советский спорт
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23 июля 2019 00:12ФутболКоноплев Александр

Тонни де Вильена: «Порту» недавно продал двух ведущих игроков

«Порту» силен, но и «Краснодар» не слаб, считает легионер.

Полузащитник «Краснодара» Тонни де Вильена прокомментировал итоги жеребьевки третьего отборочного раунда Лиги чемпионов. «Быкам» достался «Порту».

– «Порту» был и остается очень серьезным соперником. Сам я с этим коллективом никогда не встречался, но мне хорошо известно, что португальские команды всегда играют в агрессивный, атакующий футбол и заряжены на победу. Знаю, что «Порту» недавно продал двух ведущих игроков, но, уверен, подбор исполнителей там таков, что это существенно не скажется на силе клуба.

Близко я ни с кем из игроков «Порту» не знаком, но в свое время в Нидерландах поиграл против мексиканца Хесуса Короны, который выступал за «Твенте». Это хороший атакующий вингер, но у нас в «Краснодаре» тоже немало футболистов высокого уровня, и мы, как команда, ничуть не слабее. Поэтому, считаю, шансы соперников примерно равны. Мы должны верить в себя, качественно подготовиться к этим матчам и выйти на поле с верой в собственный успех – тогда у нас все получится, – приводит слова голландца пресс-служба «Краснодара».

Матчи пройдут 7 августа в Краснодаре и 13 августа в Порту.

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