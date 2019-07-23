Филипе Луис перейдет во «Фламенго» - Советский спорт
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23 июля 2019 00:31ФутболКоноплев Александр

Филипе Луис перейдет во «Фламенго»

Известный футболист завершит карьеру на родине.

Экс-защитник «Атлетико» и «Челси» Филипе Луис подпишет контракт с «Фламенго» до 2021 года, сообщил в своем твиттере журналист Педро Энрике Торре. По его словам, стороны договорились во время Кубка Америки-2019 в Бразилии.

Футболист не играл на родине с 2004 года, когда он покинул «Фигейренсе» ради «Аякса».

Филипе Луис – чемпион Испании и Англии, двукратный победитель Лиги Европы, а также чемпион Южной Америки в составе сборной Бразилии.

9 августа защитнику исполнится 34 года.

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