Вандерсон Масиэл: Будут интересные матчи – и для «Краснодара», и для «Порту» - Советский спорт
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23 июля 2019 00:56ФутболКоноплев Александр

Вандерсон Масиэл: Будут интересные матчи – и для «Краснодара», и для «Порту»

Встречи пройдут 7 и 13 августа.

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл считает, что болельщикам «быков» понравятся матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Порту».

– Еще до жеребьевки было понятно, что все наши потенциальные соперники – очень сильные команды. По-другому и быть на может, это – Лига чемпионов. Но и мы не слабее, иначе не смогли бы пробиться в этот раунд. В итоге нам достался, возможно, самый сильный из всех возможных оппонентов – «Порту». Что ж, отлично! Значит, будут интересные матчи – и для нас, и для «Порту». Болельщики, думаю, останутся довольны. Сам я против «Порту» раньше никогда не играл, но высокий уровень этой команды всем известен. Однако и у нас есть немало сильных качеств, думаю, у нас найдется, что противопоставить португальскому клубу, – приводит слова бразильца сайт «Краснодара».

Матчи пройдут 7 и 13 августа.

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