Араторе назвал РПЛ сильным чемпионатом - Советский спорт
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23 июля 2019 01:30ФутболКоноплев Александр

Араторе назвал РПЛ сильным чемпионатом

Швейцарцу все понравилось.

Полузащитник «Урала» Марко Араторе назвал полезным опытом свое выступление в российском чемпионате. Швейцарский вингер провел в России один сезон, после чего перешел в «Лугано» на правах аренды.

– Это мега-опыт. Я смог поиграть за границей, в сильном чемпионате. Меня всегда сильно привлекала возможность поиграть за границей. Год назад мне было 27, возможно, это был последний шанс попробовать сделать этот шаг. Я без проблем представил бы еще один сезон там, – приводит слова Араторе Blick.

В прошлом чемпионате России хавбек отметился четырьмя передачами в 19 играх за «шмелей».

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