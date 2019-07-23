Араторе назвал РПЛ сильным чемпионатом Швейцарцу все понравилось.

Полузащитник «Урала» Марко Араторе назвал полезным опытом свое выступление в российском чемпионате. Швейцарский вингер провел в России один сезон, после чего перешел в «Лугано» на правах аренды.

– Это мега-опыт. Я смог поиграть за границей, в сильном чемпионате. Меня всегда сильно привлекала возможность поиграть за границей. Год назад мне было 27, возможно, это был последний шанс попробовать сделать этот шаг. Я без проблем представил бы еще один сезон там, – приводит слова Араторе Blick.

В прошлом чемпионате России хавбек отметился четырьмя передачами в 19 играх за «шмелей».