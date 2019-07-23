«Крылья Советов» объявили о переходе Рохеля в «Тулузу»

«Крылья Советов» подтвердили на официальном сайте переход защитника Агустина Рохеля в «Тулузу».
«Между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Тулуза» были официально оформлены все необходимые документы о трансфере защитника самарской команды Агустина Рохеля», – говорится в сообщении.
Ранее французский клуб уже объявил о подписании 21-летнего уругвайца. Контракт игрока с «фиолетовыми» рассчитан на четыре года.
Напомним, Рохель перешел в «Крылья Советов» в августе прошлого года из «Насьоналя». В прошлом сезоне центральный защитник провел за команду 18 матчей.
Добавим, что в предыдущем чемпионате Франции «Тулуза» заняла 16-е место.
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