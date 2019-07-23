«Крылья Советов» объявили о переходе Рохеля в «Тулузу» - Советский спорт
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23 июля 2019 10:33ФутболЛипкин Антон

«Крылья Советов» объявили о переходе Рохеля в «Тулузу»

Уругваец провел в Самаре один сезон.

«Крылья Советов» подтвердили на официальном сайте переход защитника Агустина Рохеля в «Тулузу».

«Между футбольными клубами «Крылья Советов» и «Тулуза» были официально оформлены все необходимые документы о трансфере защитника самарской команды Агустина Рохеля», – говорится в сообщении.

Ранее французский клуб уже объявил о подписании 21-летнего уругвайца. Контракт игрока с «фиолетовыми» рассчитан на четыре года.

Напомним, Рохель перешел в «Крылья Советов» в августе прошлого года из «Насьоналя». В прошлом сезоне центральный защитник провел за команду 18 матчей.

Добавим, что в предыдущем чемпионате Франции «Тулуза» заняла 16-е место.

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