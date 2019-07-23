Олег Кононов: «Тун» играет в быстрый, организованный футбол В минувшем сезоне швейцарский клуб занял 4-е место в чемпионате страны.

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал результаты третьего квалификационного раунда Лиги Европы, по итогам которой красно-белым предстоит провести два матча с «Туном».

«Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника – сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге FIFA – она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», – цитирует специалиста официальный сайт «Спартака».

Первая игра между командами состоится 8 августа в Швейцарии, а ответный поединок пройдет через неделю на стадионе «Открытие Арене».