Хосеп Гвардиола: Это сумасшедший график, и он убьет игроков «Манчестер Сити» В прошлом году «горожане» выиграли АПЛ.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола остался недоволен расписанием нового сезона.

«Я не хочу, чтобы они возвращались, пока они не в форме, уставшие или не пришли в себя после невероятно тяжелого сезона. Не нужно забывать, что мы начинаем новый сезон, а Марез еще не закончил предыдущий. Это сумасшедший график, и он убьет наших игроков! Мы не можем выдержать его в течение длительного времени», – цитирует Гвардиолу «Газета.Ru» со ссылкой на Goal.com.

4 августа «Манчестер Сити» сыграет против «Ливерпуля» в матче за Суперкубок Англии.