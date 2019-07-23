«Спартак» согласовал с ПСВ трансфер Перейро за 15 миллионов евро Красно-белым осталось договориться с агентом уругвайца.

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро стал еще ближе к переходу в «Спартак». Как сообщает De Telegraaf, клубы согласовали трансфер 24-летнего уругвайца за 15 миллионов евро.

Также не должно возникнуть трудностей при переговорах по условиям личного контракта Перейро. Однако «Спартаку» еще предстоит договориться с агентом игрока Пако Касалем, который может выдвинуть дополнительные требования. С этим в 2015 году назад столкнулся ПСВ при переходе Перейро из «Насьоналя».

За четыре сезона в Голландии атакующий полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 21 результативную передачу.

В составе сборной Уругвая на счету игрока четыре гола в девяти матчах.