«Спартак» согласовал с ПСВ трансфер Перейро за 15 миллионов евро

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро стал еще ближе к переходу в «Спартак». Как сообщает De Telegraaf, клубы согласовали трансфер 24-летнего уругвайца за 15 миллионов евро.
Также не должно возникнуть трудностей при переговорах по условиям личного контракта Перейро. Однако «Спартаку» еще предстоит договориться с агентом игрока Пако Касалем, который может выдвинуть дополнительные требования. С этим в 2015 году назад столкнулся ПСВ при переходе Перейро из «Насьоналя».
За четыре сезона в Голландии атакующий полузащитник провел 146 матчей, в которых забил 47 голов и сделал 21 результативную передачу.
В составе сборной Уругвая на счету игрока четыре гола в девяти матчах.
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