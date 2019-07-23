Гризманн дебютирует за «Барселону» в матче с «Челси»

Стал известен стартовый состав «Барселоны» на товарищеский матч с «Челси». Встреча пройдет в японской Сайтаме и стартует в 13.30 мск.
Отметим, что поединок с первых минут начнет новичок сине-гранатовых Антуан Гризманн.
«Барселона»: Тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, С. Бускетс, Пуиг, О. Бускетс, Колладо, Гризманн, Дембеле.
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