Источник: Переход Перейро в «Спартак» не состоится - Советский спорт
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23 июля 2019 13:35ФутболГичунцев Артур

Источник: Переход Перейро в «Спартак» не состоится

Об этом сообщает Sport24.ru.

Хавбек ПСВ Гастон Перейро не станет игроком московского «Спартака». О причинах провала по трансферу не уточняется.

Ранее сообщалось, что российский клуб договорился о переходе игрока за 15 млн евро.

24-летний хавбек выступает в составе голландцев с 2015 года. В минувшем сезоне футболист отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.

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