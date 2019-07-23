Источник: Переход Перейро в «Спартак» не состоится

Хавбек ПСВ Гастон Перейро не станет игроком московского «Спартака». О причинах провала по трансферу не уточняется.
Ранее сообщалось, что российский клуб договорился о переходе игрока за 15 млн евро.
24-летний хавбек выступает в составе голландцев с 2015 года. В минувшем сезоне футболист отыграл во всех турнирах 36 матчей, забил 11 голов и отдал 8 голевых передач.
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