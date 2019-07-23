Александр Кержаков: В то время, когда я играл в Швейцарии, «Тун» был аутсайдером В минувшем сезоне команда заняла 4-е место в таблице чемпионата страны.

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков, выступавший за швейцарский «Цюрих», рассказал о своих впечатлениях в матчах с футбольным клубом «Тун», который стал соперником московского «Спартака» в квалификации Лиги Европы.

«Все очень быстро меняется, и если качество поля у «Туна» осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества. Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском.

В то время, когда я играл в Швейцарии, «Тун» был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место. Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера. Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол», – цитирует Кержакова «Чемпионат».

«Спартак» и «Тун» сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первая игра пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная – 15-го числа в Москве.