Александр Кержаков: В то время, когда я играл в Швейцарии, «Тун» был аутсайдером

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков, выступавший за швейцарский «Цюрих», рассказал о своих впечатлениях в матчах с футбольным клубом «Тун», который стал соперником московского «Спартака» в квалификации Лиги Европы.
«Все очень быстро меняется, и если качество поля у «Туна» осталось таким же, то это искусственный газон не лучшего качества. Стадион маленький, похож чем-то на стадион в Раменском.
В то время, когда я играл в Швейцарии, «Тун» был аутсайдером, а в прошлом году занял 4-е место. Дело в том, что составы команд быстро меняются, и чемпионат Швейцарии очень непредсказуемый. Команда может проиграть аутсайдеру и быть в конце, а потом обыграть лидера. Все команды очень похожи, и все стараются играть в футбол», – цитирует Кержакова «Чемпионат».
«Спартак» и «Тун» сыграют в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Первая игра пройдет 8 августа в Швейцарии, ответная – 15-го числа в Москве.
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