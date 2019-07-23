«Зенит» ведет переговоры о трансфере белорусского защитника Прищепы

Состав «Зенита» может укрепить 18-летний защитник «Минска» Дмитрий Прищепа. Об этом сообщает Tribuna.com со ссылкой на директора «Минска» Игоря Шлойдо.
Отмечается, что чемпион России уже сделал предложение клубу о продаже белорусского футболиста.
В текущем сезоне защитник отыграл 12 матчей в чемпионате Белоруссии и получил одну желтую карточку.
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