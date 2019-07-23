Виталий Шашков: Выбор «Крыльев» пал на Гацкана из-за громадного опыта

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков прокомментировал трансфер 35-летнего полузащитника Александра Гацкана.
«Нам очень нужен был этот футболист. Наш выбор пал на Гацкана в первую очередь из-за его громадного опыта игре в Премьер-лиге. Плюс, это игрок с очень сильным характером. Это тоже немаловажно.
Быстро ли он согласился? Скажу так – все было легко. Ни с какими проблемами мы не столкнулись», – цитирует Шашкова Sport24.ru.
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