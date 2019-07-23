Александр Гацкан: Знаю требования Божовича, проблем у нас не будет Молдавский хавбек перебрался в самарский клуб на правах свободного агента.

Новичок «Крыльев Советов» Александр Гацкан поделился эмоциями от переезда в новую команду.

«Цели – добиваться положительных результатов в каждом матче и приносить пользу команде, это самое главное. Ближайшие цели – это следующая игра.

С Божовичем мы работали вместе 2,5 года, выигрывали Кубок в «Ростове». Достаточно хорошо знакомы, хорошо общались и понимали друг друга, так что у нас проблем не будет. Я знаю его требования, буду стараться их выполнять.

Хотел взять себе игровой номер 84, но он был занят, поэтому остановился на 8. Мне нравится этот номер, и он был свободен», – сказал 35-летний футболист клубной пресс-службе.