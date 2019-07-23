Филипе Луис перешел во «Фламенго» - Советский спорт
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23 июля 2019 18:04ФутболКоноплев Александр

Филипе Луис перешел во «Фламенго»

Следующие два с половиной года футболист проведет дома.

«Фламенго» объявил о подписании контракта с экс-защитником «Атлетико» и «Челси» Филипе Луисом. Стороны заключили соглашение до 31 декабря 2021 года.

Почти сразу защитник выложил в свой твиттер детское фото в футболке своего нового клуба.

Филипе Луис – чемпион Испании и Англии, двукратный победитель Лиги Европы, а также чемпион Южной Америки в составе сборной Бразилии.

9 августа защитнику исполнится 34 года.

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