Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания

Все матчи третьего тура российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в детском лагере под Хабаровском.
«В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети. Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами, крепитесь. Все матчи третьего тура премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания», – написано на сайте РПЛ.
Акцию памяти проведет и Футбольная национальная лига.
«Футбольная национальная лига выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи четвертого тура первенства ФНЛ-2019/20 24 июля начнутся с минуты молчания», – сообщает пресс-служба ФНЛ.
В результате пожара в лагере «Холдоми» погибли четверо детей.
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