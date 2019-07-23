Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
23 июля 2019 18:41ФутболКоноплев Александр

Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания

На пожаре в лагере «Холдоми» погибли четверо детей.

Все матчи третьего тура российской премьер-лиги начнутся с минуты молчания в память о жертвах трагедии в детском лагере под Хабаровском.

«В ночь на 23 июля 2019 года в детском лагере под Хабаровском произошла страшная трагедия – при пожаре погибли дети. Российская премьер-лига выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот трудный час мы с вами, крепитесь. Все матчи третьего тура премьер-лиги и молодежного первенства начнутся с минуты молчания», – написано на сайте РПЛ.

Акцию памяти проведет и Футбольная национальная лига.

«Футбольная национальная лига выражает глубочайшие соболезнования родным и близким погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим. Все матчи четвертого тура первенства ФНЛ-2019/20 24 июля начнутся с минуты молчания», – сообщает пресс-служба ФНЛ.

В результате пожара в лагере «Холдоми» погибли четверо детей.

22/07 07:30Футбол
ОМОН, камбэк и Ибрагимович. Главные события минувшего тураЧем запомнился 2-й тур РПЛ.
23/06 21:00Фигурное катание
Хореограф Загитовой – плохой парень? Но он принес извинения!Олимпийская чемпионка Алина Загитова и ее тренер Даниил Глейхенгауз оказались в центре скандала. Хореограф из США Джоджо Гомез обвинила их в плагиате при постановке показательного номера. 
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
10/07 08:00Фигурное катание
Полина Цурская: Я все-таки пришла к Этери Георгиевне с цветами (эксклюзив)Фигуристка сборной России, завершившая карьеру в 17 лет, дала эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
08/07 23:00Теннис
С Новаком, Рафой и Роджером, но без Эшли. Итоги понедельника на УимблдонеОчередной игровой день Уимблдона преподнес очередную сенсацию – в четвертом круге проиграла первая ракетка мира Эшли Барти. Все остальные фавориты Лондона прошли в четвертьфинал.
05/07 22:00Теннис
Фанера над Лондоном: россияне установили на Уимблдоне антирекорд 21 векаКарен Хачанов и Даниил Медведев не смогли пробиться в четвертый круг Уимблдона.
16/06 17:06Фигурное катание
Уно прилетел к Тутберидзе в Москву, Теннелл вернулась от Мишина в АмерикуСеребряный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира Сема Уно 15 июня прибыл в Россию, чтобы начать тренировки под руководством Этери Тутберидзе.
19/07 10:30Фигурное катание
Алексей Ягудин: Зал славы? Лет 15 назад я бы описался, но теперь – нетГостем редакции «Советского спорта» стал олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин. Вышло отличное интервью.
14/07 00:00ММА
Сказка сантехника: у него не было денег на еду, а сейчас есть все. Удивительный Конор Макгрегор14 июля самому популярному бойцу смешанного стиля, бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях ирландцу Конору Макгрегору исполнился 31 год.
22/07 10:00Хоккей
Жердев, Анисин и еще пятеро плохих парней. Они загубили свои карьерыВспоминаем известных хоккеистов, которых погубила страсть к гулянкам и алкоголю.
18/07 12:00Хоккей
Если разрешить критиковать судей – их закатают в лед. Мнение ДомрачеваНаши авторы обсуждают запрет КХЛ критиковать работу судей. В эфире рубрика «Советский спор».
08/07 10:00ММА
Аскрена успокоили за 5 секунд, а Джонса увезли на коляске. Главные моменты турнира UFC 239 (видео)На данный момент турнир UFC 239 - лучший в этом году.
09/07 19:00Теннис
Серена потрясает. Младшая Уильямс и в 37 лет в полуфинале УимблдонаСерена Уильямс в свои 37 лет в 12-й раз вышла в полуфинал Уимблдона. Во вторник американка в трех сетах нанесла поражение соотечественнице Элисон Риске – 6:4, 4:6, 6:3.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
15/07 10:00ММА
40-летний Фейбер вернулся с триумфом. Главные моменты турнира UFC в Сакраменто (видео)В воскресенье в Сакраменто (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 155.
22/07 00:00Футбол
Эдер и Игнатьев приносят «Локо» победу. Видео всех голов 2-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 2-го тура чемпионата России.
19/07 11:30Хоккей
От Ягра до Доуса. Топ-10 легионеров в истории КХЛ«Советский спорт» вспоминает лучших легионеров в истории КХЛ.
20/07 15:30ММА
Олейник пошел на восьмой десяток. В Сан-Антонио он попробует задушить мощного нокаутераСможет ли Алексей Олейник реабилитироваться за поражение в Санкт-Петербурге? Узнаем уже в это воскресенье.
18/06 09:16Фигурное катание
Загитова увела «Плохого парня» у Медведевой. Кто под что катается в новом сезонеМногие из российских звезд уже определились с музыкой для своих программ на сезон-2019/20. Здесь о ней можно не только прочитать, но и послушать.
09/07 16:45Фигурное катание
Навка и Канделаки зарабатывают больше мужей. Они – в списке ForbesForbes опубликовал новый рейтинг самых богатых госслужащих и депутатов, ориентируясь на результаты декларационной кампании «Власть и деньги-2019».
20/07 12:30Бокс
Фаворит и в 40 лет. Пакьяо подерется с небитым американцемВ ночь с субботы на воскресенье в США состоится бой, который упразднит один титул WBA. Суперчемпион организации в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Кит Турман встретится с «регулярным» чемпионом филиппинцем Мэнни Пакьяо.
12/07 15:00Фигурное катание
Гран-при-2019: Медведева разошлась с Загитовой, но попала под Трусову с КихиройЕсли посмотреть на состав турниров коммерческой серии в начале нового сезона, то быстро понимаешь: такого крутого Гран-при мы с вами еще не видели.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
21/07 14:00Бокс
Пакьяо снова лучший в мире? Филиппинец победил небитого чемпионаФилиппинский боксер Мэнни Пакьяо одержал победу раздельным решением судей над американцем Китом Турманом и стал суперчемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе.
23/07 13:00Хоккей
В Сиэтле появится новый клуб НХЛ. Он будет играть на лучшей арене в миреНХЛ расширится до 32 команд через два года.
22/07 22:00Футбол
Леонид Калошин: Гонорары российских VAR-судей пока секретГенеральный менеджер проекта по внедрению в премьер-лиге видеопомощи арбитрам рассказал о дебюте системы во втором туре РПЛ и перспективах ее дальнейшего использования.
20/06 14:30Фигурное катание
«Мечтала сделать что-то первой в мире». Трусова – о фигурном катании и не толькоАлександра Трусова стала героиней сюжета на официальном Олимпийском канале. В нем она рассказала, как начала заниматься фигурным катанием, о чем мечтает в спорте, о любимом герое «Игры престолов» и за что ей подарили собаку.
18/07 12:00Хоккей
Затыкать тренерам рот – чудовищная ошибка. Мнение СлавинаВ нашей традиционной рубрике «Советский спор» обсуждается тема запрета критики судей со стороны представителей клубов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
11/07 23:00Теннис
Симона и королева красоты. В финале Уимблдона сыграют Халеп и УильямсВ четверг определились участницы главного матча в женском одиночном разряде на Уимблдоне.
Новости
19:26 Футбол Гризманн поделился эмоциями после первого матча за «Барселону»
19:19 Футбол Источник: «Спартак» продал Ханни в катарский клуб за 3 млн евро
19:16 Футбол Черник сменил «Нанси» на БАТЭ
19:10 Фехтование Российские рапиристы уступили Италии в «малом финале» ЧМ
19:06 Футбол Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонное турне по Китаю
18:58 Футбол Матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада Безбородова
18:45 Футбол Константин Зырянов: «Спартак» выпускает своих воспитанников и играет непонятно, во что
18:41 Футбол Матчи РПЛ и ФНЛ начнутся с минуты молчания
18:25 Футбол Источник: молодежке «Спартака» засчитано техническое поражение
18:14 Бокс Скончался боксер Максим Дадашев
18:04 Футбол Филипе Луис перешел во «Фламенго»
17:40 Футбол Александр Гацкан: Знаю требования Божовича, проблем у нас не будет
17:20 Плавание Юлия Ефимова: Немножко не дотянула – последние 15 метров подвели
16:54 Футбол Виталий Шашков: Выбор «Крыльев» пал на Гацкана из-за громадного опыта
16:37 Футбол «Зенит» ведет переговоры о трансфере белорусского защитника Прищепы
16:18 Плавание Ефимова завоевала серебро ЧМ, уступив золотую медаль американке Кинг
16:08 Футбол «Челси» обыграл «Барселону» в товарищеском матче благодаря голу Баркли
15:35 Фехтование Российские саблистки вышли в финал чемпионата мира
15:29 Футбол Дядюн и Талалаев во второй раз вошли в символическую сборную ФНЛ
15:19 Футбол «Рубин» выпустил футболки с «козой» Шаронова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика