Константин Зырянов: «Спартак» выпускает своих воспитанников и играет непонятно, во что В последнем матче красно-белые вырвали ничью у «Ростова» (2:2).

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своем отношении к игровому стилю московского «Спартака», который тренирует российский специалист Олег Кононов.

«Есть любимая команда России – московский «Спартак». Там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали.

Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо», – цитирует Зырянова «Фонтанка».