Константин Зырянов: «Спартак» выпускает своих воспитанников и играет непонятно, во что

Бывший полузащитник «Зенита» Константин Зырянов рассказал о своем отношении к игровому стилю московского «Спартака», который тренирует российский специалист Олег Кононов.
«Есть любимая команда России – московский «Спартак». Там выпускают своих воспитанников. Непонятно, во что команда играет. В Лигу чемпионов не попали.
Тренер в Петербурге, который будет делать так же, не доработает до следующего дня. Сергей Богданович поступает мудро. Точка. Потому что в розыгрыше реноме Семака. Слушать никого не надо», – цитирует Зырянова «Фонтанка».
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