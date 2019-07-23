Матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада Безбородова

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на матчи третьего тура российской премьер-лиги.
Московское дерби ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада Владислава Безбородова. Рефери VAR назначены Виталий Мешков и Алексей Сухой.
26 июля (пятница)
«Динамо» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи);
27 июля (суббота)
«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург);
«Тамбов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);
«Краснодар» – «Сочи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);
28 июля (воскресенье)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва);
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва);
ЦСКА – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), VAR – Виталий Мешков (Дмитров), АVAR – Алексей Сухой (Люберцы);
29 июля (понедельник)
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).
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