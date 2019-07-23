Матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада Безбородова - Советский спорт
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23 июля 2019 18:58ФутболКоноплев Александр

Матч ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада Безбородова

В третьем туре только один матч с VAR.

Российский футбольный союз объявил о судейских назначениях на матчи третьего тура российской премьер-лиги.

Московское дерби ЦСКА – «Локомотив» обслужит бригада Владислава Безбородова. Рефери VAR назначены Виталий Мешков и Алексей Сухой.

26 июля (пятница)

«Динамо» – «Урал»: судья – Павел Кукуян (Сочи);

27 июля (суббота)

«Уфа» – «Крылья Советов»: судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург);

«Тамбов» – «Спартак»: судья – Михаил Вилков (Нижний Новгород);

«Краснодар» – «Сочи»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург);

28 июля (воскресенье)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев (Москва);

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва);

ЦСКА – «Локомотив»: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург), VAR – Виталий Мешков (Дмитров), АVAR – Алексей Сухой (Люберцы);

29 июля (понедельник)

«Рубин» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону).

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