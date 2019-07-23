Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонное турне по Китаю

Форвард сборной Бразилии Неймар оказался в заявке «ПСЖ» на предсезонный турнир, который пройдет в Китае.
Отмечается, что матчи начнутся сегодня, 23 июля и завершатся 4 августа.
Ранее стало известно, что нападающий хочет покинуть команду и вернуться в «Барселону», которую он покинул в 2017 году за 222 млн евро.
По слухам, чемпион Франции не горит желанием продавать его на «Камп Ноу» и готов рассмотреть вариант с уходом в другой клуб.
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