Неймар отправится вместе с «ПСЖ» в предсезонное турне по Китаю Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Форвард сборной Бразилии Неймар оказался в заявке «ПСЖ» на предсезонный турнир, который пройдет в Китае.

Отмечается, что матчи начнутся сегодня, 23 июля и завершатся 4 августа.

Ранее стало известно, что нападающий хочет покинуть команду и вернуться в «Барселону», которую он покинул в 2017 году за 222 млн евро.

По слухам, чемпион Франции не горит желанием продавать его на «Камп Ноу» и готов рассмотреть вариант с уходом в другой клуб.